Envolvido em morte de detetive é filho do mandante do crime

William é filho do também detetive Givaldo Ferreira Santos, que mandou matar a própria mulher

Willian Ferreira Silva está preso em Jaciara e será trazido para Dourados

William Ferreira Santos, 25, o homem que participou da execução da detetive particular Zuleide Lourdes Teles da Rocha, 57, sábado (19) em Dourados (a 233 km de Campo Grande) é filho do marido da vítima e mandante do crime, o também detetive particular Givaldo Ferreira Santos, 62.





Pai e filho e outros dois envolvidos estão presos. O caso foi desvendado ontem (22) pela Polícia Civil, que ainda investiga suspeita de participação de uma quinta pessoa.





Os motivos que levaram Givaldo a mandar executar a própria mulher e colega de profissão ainda não estão claros, mas estariam ligados a questões financeiras.





Em entrevista coletiva ontem à noite, o delegado do caso, Erasmo Cubas, descartou que a motivação tenha sido seguro de vida de R$ 100 mil feito por Zuleide. Segundo ele, o casal tinha movimentação financeira mensal de pelo menos um terço do valor do seguro.

Câmera de segurança captou José Olímpio e Willian perto do local do crime ©REPRODUÇÃO

Os outros dois envolvidos presos são José Olímpio de Melo Júnior, 32, funcionário de um escritório de contabilidade em Dourados, e a mãe de santo Sueli da Silva, 52. Apontada como orientadora espiritual do casal, foi ela que atraiu Zuleide ao local da execução, no sábado à tarde.





Até ontem à noite a informação era de que José Olímpio estava no local do crime com Willian e que o filho de Givaldo tinha disparado o tiro. José teria ficado no carro de Zuleide com o sobrinho dela, de sete anos, enquanto Willian levava a mulher até o mato onde ela foi morta com tiro na cabeça, “à queima roupa”.





Os dois foram gravados por câmera de segurança de uma casa próxima ao local do crime, nos fundos do Jardim Espalhada, bairro afastado do perímetro urbano. Entretanto, na manhã de hoje o delegado Erasmo Cubas disse que José Olímpio confessou ter sido ele o autor do tiro e que Willian ficou com a criança no carro.





Willian foi preso ontem em Jaciara (MT), cidade a 150 quilômetros de Cuiabá e a 785 de Dourados. Ele viajava de ônibus para Cáceres, também no interior mato-grossense, onde tinha morado antes de se mudar para Dourados. A informação ainda não confirmada é de que Willian vinha trabalhando com o pai, no serviço de investigação particular.





Policiais douradenses e de Mato Grosso estão decidindo se a transferência dele para Dourados será feita de carro ou de avião. Givaldo confessou ter tramado a execução de Zuleide.

Givaldo e Zuleide, casal bastante conhecido em eventos sociais de Dourados











Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Helio de Freitas, de Dourados