EMPREGOS| Rede atacadista abre 40 vagas em Campo Grande

Inscrições podem ser feitas até o dia 30 pela internet

Pátio do Assaí Atacadista, em Campo Grande ©DIVULGAÇÃO



Com três lojas em Campo Grande o Assaí Atacadista abriu 40 vagas de emprego na Capital. As oportunidades são para diferentes áreas e funções, entre elas, operador de caixa e operador de loja com experiência em mercearia e perecíveis.





O cadastro é online e será feito exclusivamente pelo site https://assai.gupy.io/jobs/94384?jobBoardSource=gupy_public_page até o dia 30 de junho. Para iniciar a participação no processo seletivo é preciso informar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. Como medida de prevenção à Covid-19, a seleção será feita 100% online.





O Assaí oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede também conta com plano estruturado de carreira e investe na capacitação e desenvolvimento profissional dos funcionários.





Por Clayton Neves