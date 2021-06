Emenda do deputado Lídio Lopes implantará “sala Lilás” em Eldorado e Iguatemi

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

No mês da Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio, emenda do deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) garante a implantação da “Sala Lilás” nas delegacias de polícia civil dos municípios de Eldorado e Iguatemi.





A Sala Lilás é um projeto da Secretaria de Estadual de Justiça e Segurança, visa instalar, inicialmente em 17 cidades, uma sala específica para receber nas delegacias, mulheres vítimas de violência, que com isso teriam um atendimento especializado em uma sala equipada com móveis como escrivaninha, mesa, cadeira, televisão, brinquedoteca para os filhos, cadeira especial para atendimento com psicóloga e assistente social e que deixe a mulher e filhos sem nenhum contato com o agressor.





A primeira “Sala Lilás” do Estado foi inaugurada no IMOL de Campo Grande, em novembro de 2017, no ano seguinte, em 2018, esse modelo de humanização no atendimento e de maior privacidade à vítima, foi estendido para outro órgão da Segurança Pública Estadual e a proposta foi apresentada para a Delegacia-Geral de Polícia Civil, para que fosse implantada em municípios do interior que registram maiores índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, que dispusessem de espaço físico adequado e que possuíssem policiais do sexo feminino.





Como vice-presidente da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) Lidio Lopes trabalha no combate a violência contra mulher e adolescentes e parabeniza o governo do Estado, através da polícia civil com a implantação desse projeto. “É uma sala que vai poder fazer um acolhimento da mulher e amenizar um pouco o seu constrangimento e sofrimento diante da violência sofrida”, destaca Lidio Lopes.





ASSECOM