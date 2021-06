Deputado Evander Vendramini propõe criação da Frente Parlamentar para Recuperação da Bacia do Taquari

deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas)

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) propôs a criação da Frente Parlamentar para o Combate do Assoreamento e Recuperação da Bacia do Alto Taquari em Mato Grosso do Sul. A proposta pretende debater, discutir, propor, buscar soluções e acompanhar a execução de políticas públicas relacionadas às questões para o enfrentamento desse nocivo impacto ambiental. O requerimento foi protocolado durante a sessão parlamentar desta quarta-feira, 2.





Conforme a proposta do deputado progressista, a frente parlamentar poderá agregar, além dos deputados que subscreverem o ato de criação, representantes governamentais e não governamentais que atuem em áreas de contato com as políticas públicas voltadas à preservação ambiental. A frente objetiva promover a integração entre a Assembleia Legislativa e os demais poderes, organizações, entidades e outros órgãos ligados à questão que quiserem participar.





Evander explicou que a ideia partiu da urgência em resolver os problemas ambientais e socioeconômicos decorrentes do assoreamento do Rio Taquari. Dados da Embrapa apontam que os prejuízos anuais econômicos superam o valor de R$ 1,2 bilhão somente na pecuária. Em arrecadação de ICMS, esse valor ultrapassa R$ 50 milhões, e a produção pesqueira hoje gira em torno de 35 a 60 toneladas/ano, o equivalente a 10% da produção pesqueira antes do assoreamento do rio.





"Em comemoração ao dia mundial do meio ambiente, que ocorre dia 5 de junho, participei de uma conferência com deputados e outras lideranças do nosso Estado, bem como pecuaristas do Pantanal que cobraram uma ação de nossa parte com relação à situação da bacia do Alto Taquari, por ser, talvez, o mais grave acidente ambiental de Mato Grosso do Sul”, ressaltou Evander.





O parlamentar destacou ainda que a região de Corumbá sofre as consequências desse desastre. "O assoreamento do Taquari, que é um dos principais rios da bacia pantaneira, nas últimas décadas, ultrapassou milhares de hectares de terra, que antes eram utilizados para agropecuária. Além de causar um grande impacto ambiental. Precisamos da ajuda de todos para dar andamento a essa discussão junto ao Governo do Estado e resolver de vez a questão do Rio Taquari", finalizou.





Por: Adriana Viana