DOURADOS| Usina Filinto Muller, conhecida como “Usina Velha”, será revitalizada

Projeto da restauração já foi aprovado pelo Ministério do Turismo

A Usina Filinto Muller em Dourados, mais conhecida como “Usina Velha”, será revitalizada para ser aberta à visitação da população no pós-pandemia. Tombado como Patrimônio Histórico Municipal, o local, que já serviu de ponto de lazer e diversão nas tardes de domingo para os douradenses, está interditado para a visitação devido às más condições de sua estrutura.





O projeto da restauração já foi aprovado pelo Ministério do Turismo no dia 4 de maio de 2021 e desde então, a Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEMDES) e a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEPLAN) trabalham no desenvolvimento do projeto da obra.





Na tarde desta terça-feira (15), o secretário de Cultura, Francisco Chamorro, o “Kinho”, e o arquiteto Dionísio Binelo estiveram na usina para uma avaliação inicial. “A restauração da Usina Velha de Dourados é de extrema importância para o município, pois além de ser um Patrimônio Histórico da nossa cidade, poderá servir como área de lazer para as famílias passarem o fim de tarde e ainda aproveitarem para fazer belos registros fotográficos”, destaca o secretário. Recentemente, o local era muito utilizado como cenário para ensaios fotográficos.





Construção começou em 1949





A Usina Filinto Muller está localizada no fim da rua Albino Torraca próximo ao Córrego Laranja Doce. A estrutura, que faz parte do Tombamento do Patrimônio Histórico Municipal, possui uma área de 12.222,00 m². Sua construção foi iniciada em 1949, ano de sua inauguração. As suas atividades foram paralisadas em 1952 por não suportar a crescente demanda de energia da cidade, que cresceu em ritmo acelerado.





Segundo informações da SEMC, a construção da usina aconteceu em duas fases distintas, sendo que, a primeira delas foi à parte estrutural com concreto e paredes de tijolos comuns e a segunda em que foi construída a chaminé, a fornalha e a caldeira. Esse conjunto de obras e equipamentos tinha a finalidade de gerar a energia elétrica necessária à cidade naquele momento.





ASSECOM