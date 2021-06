Distribuição de remédios: deputado Zé Teixeira questiona os custos

Na sessão legislativa desta quinta-feira (17/06), o deputado Zé Teixeira (DEM) pediu à Secretaria Estadual de Saúde explicações sobre a contratação de empresa terceirizada, orçada em R$ 16,8 milhões (conforme fora veiculado na imprensa sul-mato-grossense), para a distribuição de medicamentos às Secretarias de Saúde Municipais, em troca de um serviço já existente, com valor bem abaixo do custo contratado.





Em seu pronunciamento, Zé Teixeira explicou que a atual forma de distribuição pode ser melhorada, com investimentos bem menores que a nova contratação. “Calculei por cima que lá tem 11 funcionários, são 6 funcionários de carreira e 5 contratados, e devem gastar em média R$ 55 mil com salário. Usam um prédio que já existe, construído com recurso federal. Então achei estranho terceirizar tudo, sendo que ficaria bem melhor e mais barato apenas adequar, contratar mais funcionário, com gestão séria e bem feita. Segundo a imprensa, seria terceirizado devido a pandemia, mas se a pandemia atrapalha os atuais funcionários, também vai atrapalhar qualquer empresa distribuidora”, ponderou.





O deputado Zé Teixeira também reforçou, em seu discurso, que é preciso que a Assembleia Legislativa peça explicações e que o Ministério Público avalie. “Os funcionários de lá me disseram ainda que existe um sistema do Governo Federal implantado que funciona 100%. Então reforço que é preciso que a Secretaria de Saúde dê explicações sobre a contratação desta empresa terceirizada”, ressaltou.