Deputado Zé Teixeira reivindicou melhorias para segurança pública de Caracol

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

Durante a sessão plenária o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando o aumento do quadro efetivo da Polícia Militar, em Caracol.





Diante do cenário de pandemia que vivemos atualmente, preocupado com o cumprimento das medidas de segurança para conter o avanço do vírus Sars-Cov-2, solicitou nossa intercessão no Executivo Estadual, visando o aumento do quadro efetivo da Polícia Militar daquele município.





Considerando que a cidade conta hoje com apenas 02 (dois) policiais e uma viatura policial, o Vereador, representando aquela comunidade, pleiteia a designação de mais 02 (dois) policiais e uma viatura para contribuir com a manutenção da ordem no município.





O atendimento ao reivindicado, com ações e providências do Executivo Estadual por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP, beneficiará toda a comunidade que conta com os serviços oferecidos pelo competente policiamento de nosso Estado.





Por Gustavo Nunes