TRÊS LAGOAS| Prefeito reúne Procon e Sanesul para mediar situações conflitantes

Em reunião ocorrida na manhã desta terça-feira, 22 de junho, no gabinete do prefeito de Três Lagoas, o Procon e a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – Sanesul, começaram a discutir ações que beneficiem a sociedade.





Conforme o Prefeito Angelo Guerreiro, que convocou a reunião, as preocupações quanto ao aumento das denúncias e reclamações incisivas no Procon por parte da população levaram os gestores a buscar uma solução que proteja principalmente o consumidor.





As principais reclamações são voltadas para as contas de água, com valores cobrados muito acima da média mensal dos consumidores, e parcelamento de faturas em aberto.

O Gerente Regional da Sanesul, Adilson Bahia, disse que o interesse da empresa é encontrar uma solução que seja boa para ambas as partes, discutir as demandas geradas e buscar resultados satisfatórios.





Luiz Akira, diretor do Procon, afirmou que o órgão tem contabilizado um número maior de reclamações e que já havia solicitado um estudo jurídico interno para embasar as futuras ações.









ASSECOM