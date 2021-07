Deputado Rinaldo ressalta a importância do cooperativismo e dos consórcios públicos

Durante seu pronunciamento em sessão plenária desta quarta-feira, (30), o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto ressaltou a importância da união de esforços que buscam um benefício coletivo. Rinaldo é autor da propositura que criou a Frente Parlamentar Em Defesa Dos Consórcios Municipais, lançada em evento solene no último dia 29 na Assomasul. "Vejo os consórcios municipais como uma forma de cooperação entre municípios e Estado, que gera mais eficiência na gestão de recursos públicos”, comentou o deputado que também é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo na Assembleia Legislativa.





A cooperação tem sido um assunto muito evidente em todo o mundo durante a pandemia. “Juntos Reconstruímos Melhor” é o tema do Dia Internacional das Cooperativas em 2021 (#CoopsDay), neste ano comemorado no dia 3 de julho. Ocasião ideal para demonstrar que o modelo de negócios baseado em valores cooperativos de autoajuda e solidariedade. Esta luta nos mostra o poder do cooperativismo para salvar vidas, respondendo aos impactos imediatos da covid-19 e vencer a crise global causada pela pandemia. “A Organização das Cooperativas do Brasil no Mato Grosso do Sul (OCB/MS), liderada pelo nosso amigo Celso Régis, é o órgão que defende os interesses dos cooperados em nosso Estado”, ressaltou o deputado.





Comemorações do Dia C no MS





O Sistema OCB/MS promove no dia 3 de julho, O Dia C - Dia de Cooperar, das 8h às 17h, nos Altos da Avenida Afonso Pena em Campo Grande, uma experiência única em formato de drive thru. Um trajeto para saber um pouco mais sobre a história do cooperativismo, ganhar brindes e doar alimentos para quem precisa.





TICOOP 2021 - Torneio de Integração Cooperativista, que acontecerá nos dias 03 e 04 de julho, em três modalidades virtuais: ciclismo, corrida e caminhada. O evento será virtual em conjunto com o Dia de Cooperar. Os participantes poderão registrar suas atividades no aplicativo STRAVA e concorrer a prêmios.





As inscrições podem ser feitas doando uma cesta básica pelo site centraldacorrida.com.br/ticoop-2021





Cooperativismo no mundo





São três milhões de cooperativas no mundo todo, totalizando mais de um bilhão e duzentos milhões de cooperados em 150 países. No Brasil, quase metade de tudo que é produzido no campo (48%) passa de alguma forma, por uma cooperativa. Em Mato Grosso do Sul as cooperativas detêm mais de sessenta por cento do faturamento do agronegócio, e também estão presentes em 7 ramos de atuação: agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, saúde, transporte e trabalho, produção de bens e serviços.





ASSECOM