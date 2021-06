Deputado Felipe Orro solicita instalação de duas máquinas de hemodiálise para atender pacientes de Miranda e região

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao Governo do Estado a viabilização de recursos para aquisição de duas máquinas de hemodiálise a serem instaladas no município de Miranda.





Segundo o parlamentar, já é alta a demanda de pacientes de Miranda e região que necessitam realizar o tratamento de hemodiálise.





“Em virtude do crescimento do número de pacientes que necessitam realizar o tratamento por hemodiálise, é de grande urgência que o município de Miranda adquira as máquinas em questão. Os pacientes precisam se deslocar até outras cidades para realizar o tratamento, o que é algo que causa muito transtorno a estas pessoas, pois além de sofrerem com efeitos colaterais ligados ao tratamento, ainda precisam percorrer grandes distâncias, aumentando este sofrimento”, explica Felipe Orro.





A reivindicação que atende a pedido do vereador Francisco Cebalho Medeiros foi encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende.





