Deputado Felipe Orro propõe no DNIT obras de duplicação na BR-262

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao DNIT/MS a viabilização da duplicação da rodovia BR-262, entre Campo Grande e Corumbá, trecho de constante tráfego de veículos pesados, o que causa grande desgaste em diversos pontos da rodovia. O parlamentar ressalta que a duplicação na rodovia seria uma medida definitiva para dar solução aos problemas na pista.





“Apesar do intenso trabalho do DNIT de reparos, quando necessários, estas medidas acabam se tornando paliativas, tendo em vista que a rodovia [BR-262] volta a ter problemas em diversos pontos, inclusive nos que já foram reparados”, conta Felipe.





A BR-262 é uma importante via de escoamento da produção de importantes municípios do Estado como Corumbá, Aquidauana, Campo Grande, entre outros, além de atender o setor turístico, sendo a única rodovia de acesso à fronteira com a Bolívia e ao Pantanal sul-mato-grossense.





Felipe Orro apresentou expediente na Assembleia Legislativa e encaminhou ao superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso do Sul (DNIT/MS), Euro Nunes Varanis Junior.





