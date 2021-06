CHAPADÃO DO SUL| Fim do primeiro semestre com aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino é avaliado positivamente pela comunidade escolar

Chapadão do Sul foi pioneiro no estado do Mato Grosso do Sul com o retorno das aulas presenciais na rede municipal de Ensino. Após mais de 130 dias com aulas presenciais, com uma média de aproximadamente 2 mil alunos por dia, tendo picos de até 2.300 alunos, o número de casos de contágios do covid-19 foi de cerca de 20 casos, sem nenhuma internação.





Esses números são resultados de muito empenho, dedicação e esforços de todos os colabores da Rede Municipal de Ensino, que sempre mantiveram e exigiram todos os protocolos de biossegurança contra o Covid-19 e acompanharam regularmente todos os alunos.





Assim, Chapadão do Sul pode oferecer uma educação de qualidade, visando uma boa saúde mental das crianças, que após um ano, voltaram a ter o convívio com outras crianças, fundamental para o desenvolvimento delas.





Para o secretário de Educação, Guerino Perius, o município conseguiu garantir o direito a educação com uma abertura segura das escolas municipais. “A volta das aulas presenciais se justificou pela importância da educação escolar no desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças, adolescentes e também das suas famílias”, ressalta.





Outro resultado importante em Chapadão do Sul, com o retorno das aulas na Rede Municipal foi que os pais e responsáveis dos alunos puderam trabalhar tranquilamente sabendo que seus filhos estavam em um local de aprendizado e com segurança.





O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, parabeniza toda a comunidade escolar, que compreendeu a importância do retorno das aulas presenciais bem como de seguir à risca todo o protocolo de biossegurança contra o Covid-19. “Fico feliz em saber que a nossa decisão foi bem aceita pela comunidade e que todos fizeram a sua parte para que essa retomada da educação atingisse os resultados propostos lá em fevereiro. Temos crianças e adolescentes aprendendo, convivendo e felizes onde estão. Parabéns a todos”, finaliza o prefeito.





O recesso começa no dia 03 de julho e seguirá até o dia o dia 18, quando as crianças e adolescentes retornam à sala de aula e concluem o ano letivo.





Aula presencial é opcional





A Aula presencial na Rede Municipal de Ensino de Chapadão do Sul sempre foi opcional, cabendo aos pais e responsáveis decidirem se enviam seus filhos à escola ou se continuariam no sistema de aprendizado remoto. As aulas também foram ministradas respeitando o limite de 50% da capacidade máxima e com distanciamento social dentro da sala de aula.





