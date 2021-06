SAÚDE| Projeto do deputado Antônio Vaz prevê campanhas de conscientização no Março Roxo

deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos)

O Presidente da Comissão Permanente da Saúde, deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), apresentou durante a sessão da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, um Projeto de Lei, que Institui o Março Roxo no Estado.





Conforme o autor da proposição, as campanhas serão de conscientização realizadas anualmente, durante o mês de março com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil sobre a Epilepsia.





A epilepsia se constitui em um distúrbio neurológico crônico. Estima-se que existam atualmente cerca de 8.000.000 pessoas com sofre com esse transtorno na América Latina, sendo que aproximadamente 3.500.000 delas não recebem o tratamento adequado.





O intuito desse projeto é ressaltar que qualquer pessoa pode ter epilepsia, e que as crises não escolhem lugar. É uma doença que tem uma repercussão social estigmatizada, causando discriminação e preconceitos aqueles que enfrentam tal enfermidade. Existe também uma dificuldade na inserção dessas pessoas nas relações interpessoais e na obtenção e manutenção de empregos, o que leva a um prejuízo econômico, limitando ainda mais na obtenção de intervenção médica adequada e obtenção de medicamentos anti-crises, cerca de 75% dos pacientes que recebem o tratamento correto tem uma evolução favorável, controle das crises epiléticas e melhora na qualidade de vida.





Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença atinge mais de 50 milhões de indivíduos no mundo, com estimativa de que 3,5 milhões não recebem ou não fazem o tratamento adequado. Na América Latina, são quase 8 milhões convivendo com a doença, sendo 3 milhões brasileiros.





ASSECOM