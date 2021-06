CAPITAL| Presidente Carlão ressalta celeridade da Casa na aprovação do Prodes que deve gerar mais de R$ 300 milhões e 2 mil postos de trabalho

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) ressaltou a rapidez da análise e votação dos 29 vereadores da Capital para a aprovação durante a sessão desta terça-feira (29), de 43 projetos de incentivo do Prodes (Programa para Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande). No qual ultrapassam R$ 300 milhões em investimentos para a Cidade.





“Tinham o costume de dizer que a Câmara que atrasava o Prodes, mas em 30 dias de tramitação desse projeto na Casa de Leis, com uma análise criteriosa e com audiência pública, estamos votando os que foram julgados aptos e aprovando essa concessão de incentivos para o desenvolvimento da nossa cidade. Projeto importante para alavancar a retomada do desenvolvimento nesta fase de Pandemia e demonstra a seriedade dos vereadores desta Casa em trabalhar pelos interesses da nossa população. Os investimentos na Capital podem chegar a mais de R$300 milhões, com cerca de 2 mil postos de trabalho. A Comissão de Indústria e Comércio retirou de 14 a 15 que faltavam adequação e os 43 estão aprovados”, afirmou Carlão ao anunciar a aprovação da matéria que é de autoria do Executivo Municipal.





Os projetos do Prodes, foram aprovados em regime de urgência, em única discussão e votação, prevendo doação de áreas e concessão de incentivos fiscais a diversas empresas. Segundo o presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo da Câmara, o vereador Dr. Victor Rocha, a expectativa é que os investimentos na Capital cheguem a mais de R$300 milhões, com cerca de 2 mil postos de trabalho criados.





Algumas propostas foram devolvidas ao Executivo por falta de documentações e por isso ainda não foram colocadas em discussão e votação.





Por: Janaina Gaspar