Às vésperas do inverno, Mato Grosso do Sul registra grande contraste nas temperaturas

O último sábado (19) de outono em Mato Grosso do Sul será de tempo firme. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as condições meteorológicas estimadas para o estado são de tempo estável em praticamente todas as regiões.





“Somente na região sul há a probabilidade de pancadas de chuva isoladas devido a passagem de um cavado em 500hPa, aliado a convergência de umidade em baixos níveis”, explica a meteorologista do Cemtec, Valesca Fernandes.





Devido ao predomínio de uma massa de ar seco, os níveis de umidade relativa do ar ficam bastante baixos a tarde, especialmente na região leste que pode ter índices abaixo dos 30%.





O sábado deve registrar grande contraste nas temperaturas. A madrugada pode registrar mínima de 12°C na região fronteiriça e a máxima pode chegar aos 30°C, na parte norte e costa leste do Estado. Nas demais áreas as tardes devem se manter em clima de inverno.





Na capital o tempo segue fechado com o sol entre muitas nuvens. As temperaturas podem variar entre 15°C a 28°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações do Cemtec e Inmet)