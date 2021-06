ALEMS homenageia engenheiros agrimensores em sessão solene nesta terça-feira

Deputado Renato Câmara é o propositor do evento, que será realizado de forma virtual nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza, na terça-feira (15), por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), sessão solene em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrimensor. No evento, que acontecerá de forma virtual, serão homenageados 26 profissionais que têm prestado importantes serviços ao Estado. A sessão tem início às 19h, com composição da mesa no Plenário Deputado Júlio Maia, na Casa de Leis, e participação remota dos homenageados e das demais pessoas. Haverá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da ALEMS.





A honraria, intitulada Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em comemoração ao Dia do Engenheiro Agrimensor – Engenheiro Dírio Ricartes de Oliveira, foi instituída pelo Ato 07/2021 , da Mesa Diretora da ALEMS, publicado no Diário Oficial da Casa de Leis do dia 2 de junho. As 26 pessoas homenageadas e outros participantes serão informados do link para acompanhamento da sessão solene.





Na justificativa do Projeto de Resolução 08/2021 , em que propõe a criação da honraria, o deputado Renato Câmara afirma que é merecida a homenagem “àqueles profissionais que notoriamente prestam ou prestaram relevantes serviços” e o diploma oportuniza à sociedade o reconhecimento dos esforços e ações realizadas em favor dos sul-mato-grossenses pelos engenheiros agrimensores.





O parlamentar também justifica que o nome de Dírio Ricartes de Oliveira, falecido em janeiro de 2014, foi escolhido, devido ao trabalho que ele realizou e que marcou a história da agrimensura no Estado.





Por: Osvaldo Júnior