TURISMO| Cidade de Prado (BA) se prepara para chegada das baleias jubartes

Já imaginou ver uma baleia jubarte de pertinho, em seu habitat natural, aqui mesmo no Brasil? É possível ver esses enormes e gentis animais da costa da cidade de Prado, na Bahia.

As praias de Prado estão localizadas no litoral baiano em uma região conhecida por Costa das Baleias. Este nome se dá por conta da migração de baleias jubartes entre julho e novembro na região. Os animais descem das águas polares até a costa brasileira para acasalarem nas águas quentes do Oceano Atlântico. Prado é um dos melhores pontos de observação do mundo que atrai milhares de turistas ansiosos por esse espetáculo em alto mar todos os anos. Esse verdadeiro show das gigantes do mar pode ser admirado com passeios saindo de Prado, Cumuruxatiba ou Corumbau.





As jubartes impressionam pelo seu tamanho. Medindo de 12 a 16 metros e peso que varia de 35 a 40 toneladas, é uma das maiores espécies de baleias conhecidas. Mesmo com o grande volume de seu corpo, as jubartes conseguem arremessá-los praticamente todo para fora da água. Outro comportamento costumeiro é o de nadar com parte da cauda exposta para fora da superfície da água, o que encanta os turistas.





Cidade de Prado





Com um movimento calmo e tranquilo durante todo o ano, Prado se torna um refúgio de belezas naturais. A riqueza vegetal preservada na cidade, grandes falésias de areia, vários coqueiros e as tradicionais canoas e jangadas coloridas, utilizadas para a pesca artesanal, são adicionais à paisagem da orla marítima e seus 84 km de extensão. Por conta das águas mornas e cristalinas, que variam entre tons de azul e verde, Prado carrega o status de “Caribe Brasileiro”.





O município baiano tem diversão para agradar a todos os tipos de turistas. Toda a infraestrutura e charme da cidade proporcionam momentos tranquilos e inesquecíveis para quem decide se aventurar pela região.





ASSECOM