BATAGUASSU| Prefeitura e moradores do Reassentamento Santa Paula discutem sobre melhorias para rede de abastecimento de água da localidade

Uma reunião realizada ontem, dia 25 de maio, entre representantes da Prefeitura de Bataguassu e moradores do Reassentamento Santa Paula (popular Casulo) debateu a questão da rede de abastecimento de água potável naquela localidade.





Durante o encontro, que contou com a presença dos secretários municipais de Administração, Renato Lima da Silva e de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel além da vereadora Eliane Souza e da procuradora jurídica Dra. Nadir Vilela foram ouvidas as reivindicações dos moradores sobre o tema. O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) não pode acompanhar a reunião por estar cumprindo agenda em Campo Grande.





Presente na reunião, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Mário Miguel informou que o município este ano executou obras de manutenção da rede que contemplou a substituição de 700 metros de tubulação de rede de água entre o sítio do Peba e do Curió. O objetivo foi evitar a falta de abastecimento de água para as famílias.





Mário informou ainda que por determinação do prefeito Akira Otsubo existe a previsão do município realizar a substituição de mais de 5 mil metros de tubulação de rede de água contemplando demais regiões do Reassentamento e beneficiando mais moradores.





ASSECOM