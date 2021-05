TRÊS LAGOAS| Setor de Imunização inicia atendimento na Biblioteca Municipal imunizando trabalhadores da limpeza urbana contra a Covid-19

O Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas começou ontem (6) os atendimentos em seu novo endereço, no prédio da Biblioteca Municipal "Rosário Congro".





Anteriormente, o setor que era lotado no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. "Júlio Maia", era responsável somente pela distribuição de imunizantes para as unidades municipais de saúde, com a mudança o departamento expandiu suas atividades e irá também aplicar vacinas.





Com a ampliação do corpo técnico e aumento do espaço físico será possível prestar uma assistência maior aos três-lagoenses, por meio de ações previamente agendadas e para grupos prioritários específicos, como é o caso da vacinação contra o Covid-19 e Influenza A (H1N1), aliviando assim o fluxo nos postos de saúde.





A ideia da mudança foi do prefeito Angelo Guerreiro, explicou a coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja. “Diante da nossa dificuldade com o espaço, ele gentilmente nos ofereceu a biblioteca que possuí fácil acesso e estava com algumas salas sem utilização, por conta da pandemia”. A coordenadora ressaltou que as vacinações de rotina, continuam sendo disponibilizadas nas unidades de saúde.





PRIMEIROS IMUNIZADOS





Os primeiros atendidos na nova unidade foram os trabalhadores da limpeza urbana, como o senhor José Paulo Alves de 57 anos, que não conseguia esconder a alegria de ser imunizado contra o Covid-19.





“Cheguei no serviço hoje e meu chefe avisou que eu iria tomar a vacina, nossa fiquei muito feliz, eu não esperava. Mas graças a Deus que eu tomei a vacina, vou trabalhar mais seguro agora”.





Nesta sexta-feira (7) serão imunizados os professores do ensino superior da rede pública e privada, acima de 55 anos e em atividade. No sábado (8) a vacinação acontecerá no Corpo de Bombeiros e será destinada aos professores do ensino fundamental e médio e profissionais da Secretaria de Assistência Social acima de 55 anos.





A Biblioteca Municipal fica na Rua Alexandre Costa, nº 241 – Centro, e funciona das 7h às 17h, para mais informações telefone 67 99298-1372.





ASSECOM