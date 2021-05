Policial é socorrido em estado grave após acidente que destruiu viatura da PRF

Veículo bateu na lateral da carreta bitrem e parou às margens da BR-163

Carro da PRF ficou destruído em área de mata às margens da via ©Rones Cezar/Alvorada Informa

Policial rodoviário federal que não teve a identidade divulgada ficou em estado grave, depois de bater a viatura que conduzia em uma carreta bitrem que transportava tubos. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (7), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.





De acordo com informações do site Tempo MS News, na viatura estavam três policiais que seguiam em direção a Nova Alvorada, onde encerrariam o plantão do dia. Pouco antes de chegar ao Município, o condutor perdeu o controle da direção e bateu na lateral da carreta.





Em imagens é possível ver a viatura da PRF totalmente destruída às margens da rodovia. A carreta parou a cerca de 300 metros do ponto da colisão e teve danos somente nas rodas. O condutor não teve ferimentos.





Peritos foram acionados para apurar o que teria provocado o acidente. O trânsito não ficou comprometido na região.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Clayton Neves