TRÊS LAGOAS| Saúde do Município fará ação neste sábado (22) para acelerar imunização com 2ª dose da Coronavac, veja detalhes

No intuito de acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19 com a 2ª dose da Coronavac, que esteve em falta há algum tempo por falta de insumos necessários para a produção do imunizante pelo Governo Federal e que gerou atraso na aplicação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Três Lagoas vai realizar uma ação neste sábado (22) na Central de Imunização com nova remessa que foi recebida na quarta-feira (19).





Assim como anunciado nesta semana, a vacinação com a 2ª dose de Coronavac para quem recebeu a 1ª há mais de 20 dias, estava sendo realizada em todas as Unidade de Saúde do Município, mas para agilizar o processo de regularização da Campanha para esse grupo, foi montada uma ação neste sábado (22), das 8h às 11h, na Central de Imunização que está funcionando na Biblioteca Municipal “Rosário Congro” localizada à Rua Alexandre Costa, 241 – Centro.





As pessoas que se enquadram nesse grupo devem estar portando, no dia, o Cartão de Vacinação Covid-19 que foi entregue no ato da vacinação com a 1ª dose do imunizante. Além disso, é importante que todos cumpram as medidas de distanciamento e uso obrigatório de máscara de proteção facial.





Se, mesmo com a ação, sobrarem doses, a vacinação seguirá normalmente nas Unidade de Saúde durante a próxima semana.





SERVIÇO





Em caso de dúvidas, a população pode mandar mensagem de WhatsApp (ligações não serão atendidas) para 67 9 9324-0361 ou ligar na Central de Imunização Municipal pelo 67 9 9298-1372.

















ASSECOM