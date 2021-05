TRÊS LAGOAS| Renovação do prazo de Concessão da Zona Azul é pauta de reunião com prefeito

Visando tratar sobre a renovação do prazo de Concessão do Estacionamento Rotativo (Zona Azul) no Município, o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, acompanhado do Procurador Jurídico do Município, Dr. Luiz Henrique Gusmão; o secretário Municipal de Infraestrutura, Transportes e Trânsito (SEINTRA), Adriano Barreto e o diretor Municipal de Trânsito, Flávio Thomé, se reuniram nesta semana com representantes do Comércio de Três Lagoas.





Reunidos com o diretor Administrativo e Sistema Viário, Heitor Santos; o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), Fernando Jurado; o Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas (SINDIVAREJO), Sueide Silva Torres e o Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas (SECTL), Eurides Freitas, chegaram a conclusão que diante da situação pandêmica da Cidade e da crise econômica Mundial a melhor decisão seria a não renovação do contrato, cujo término é dia 16 deste mês.





“Estamos vivendo uma situação que nunca imaginamos com essa Pandemia Mundial. Evidenciamos com as informações dos representantes presentes que o comércio está parado com poucas lojas vendendo; as pessoas estão com medo de saírem de suas casas; então entendemos que a melhor decisão neste momento é a não renovação do contrato”, disse Angelo Guerreiro.





Em concordância com o prefeito, a equipe de gestão acredita que a Zona Azul é importante, porém em um momento que a economia da Cidade estiver estabilizada.





“Em conversa com a equipe e os representantes tivemos a mesma opinião sobre a importância do serviço na Cidade em um segundo momento, quando a economia estiver mais equilibrada, por isso planejamos fazer uma nova reunião para a contratação do serviço futuramente e para isso estudaremos novas propostas e modelos para o Município”, disse Flávio.





ASSECOM