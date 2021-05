TRÊS LAGOAS| Prefeito aumenta repasse financeiro às entidades filantrópicas do Município

Na última sexta-feira (07), o prefeito Angelo Guerreiro e a secretária de assistência social, Vera Helena Arsioli Pinho, se reuniram com presidentes de duas entidades filantrópicas de Três Lagoas para definir o valor do repasse financeiro para este ano.





Diante da realidade atual das instituições em tempos de pandemia, em que doações e arrecadações através de eventos diminuíram drasticamente, Guerreiro autorizou um aumento de quase 60% a cada entidade.





Segundo Vera Helena, o reajuste foi necessário, já que as despesas dessas “casas” eram custeadas com realização de bingos, leilões, chás e outros, eventos que atualmente encontram-se suspensos.





“Além do cancelamento de eventos, as doações que estas instituições recebiam também diminuíram e o aumento do preço de alimentos e materiais diversos dificultaram a situação financeira de cada uma. A sensibilidade que o prefeito teve em autorizar o aumento vai ajudar as instituições a manter a oferta e qualidade do atendimento prestado”, falou.

A Sociedade São Vicente de Paula – Vila Vicentina – recebeu em 2.020 pouco mais de R$ 64 mil. Com este reajuste, o repasse para este ano será de R$ 120 mil. Já a Instituição de Longa Permanência para Idosos - Eurípides Barsanulpho, conhecido como Lar dos Idosos, receberá R$ 1.152,000,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil reais). No ano passado, a Prefeitura colaborou com o repasse de R$ 749.226,64 (setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e seis e sessenta e quatro centavos).





Guerreiro justificou que “para que houvesse esse reajuste, analisamos as despesas apresentadas pelas entidades e os valores de casas de repouso que ofertam esses serviços particulares para que se pudesse chegar em um total justo. As entidades precisam deste aporte para continuar a ofertar um serviço de qualidade e que possa garantir a integridade e os direitos dos usuário”.





Os presidentes Cristovam Lages Canela (Lar dos Idosos) e Regina Célia dos Santos (Vila Vicentina) agradeceram Guerreiro pelo apoio e pelo reajuste, uma vez que outra despesa constante das instituições é com materiais de higiene e segurança pessoal em relação à COVID-19.





ASSECOM