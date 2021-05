TRÊS LAGOAS| Remessa com mais de 4.200 mil doses permite que Saúde do Município anuncie nova etapa de vacinação contra a Covid-19, veja quem são os contemplados

Com o recebimento de mais 4.250 doses de vacina contra a covid-19 das marcas Pfizer, Astrazeneca e Coronavac, do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, englobando assim a 20ª remessa, a Secretaria de Saúde (SMS) da Prefeitura de Três Lagoas anuncia a continuação e ampliação da Campanha Municipal de Imunização contra o Novo Coronavírus.





Do total, 1.960 são da marca Astrazeneca que serão utilizadas para 1ª e 2ª dose, 1.960 da Coronavac para continuação da 2ª dose e 330 da Pfizer que dará continuidade na vacinação de grupos com comorbidades.





PESSOAS COM MAIS DE 50 ANOS DE IDADE COM COMORBIDADES





Começa, nesta quinta-feira (20), a imunização, em todas as Unidades de Saúde de referência dos Bairros, por meio de agendamento, a vacinação de pessoas com mais de 50 anos de idade que tenham comorbidades elencadas no Plano Nacional de Imunização.





Vale lembrar que pessoas com Obesidade Mórbida (IMC maior ou igual a 40) e Síndrome de Down, já foram contempladas em etapas anteriores.





Nessa nova etapa, as pessoas além de se enquadrarem na lista acima, devem comparecer na Unidade de Saúde portando laudo médico que comprove a doença ou ser cadastrado na USF (Unidade de Saúde da Família) da Rede Pública de Saúde, como paciente com a comorbidade elencada pelo PNI.





PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ENTRE 55 E 59 ANOS DE IDADE CADASTRADAS NO BPC





Na sexta-feira (21), pessoas com deficiência permanente que tenham entre 55 e 59 anos de idade e que sejam cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) continuam sendo imunizadas contra a Covid-19. A ação, será das 8h às 11h na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, localizado na Avenida Filinto Müller, 3300 – Jardim Morumbi.





CONTINUAÇÃO DA D2 CORONAVAC E ASTRAZENECA





A partir desta quinta-feira (20), em todas das Unidades de Saúde do Município, será dada continuidade na vacinação com a 2ª dose da Coronavac para aqueles que receberam a 1ª dose há mais de 20 dias, bem como da Astrazeneca, para aquele que receberam a dose 1 no mês de março.





As pessoas que se enquadram nesses grupos, devem, no dia que for na Unidade de Saúde de referência do seu bairro, estar portando o Cartão de Vacinação Covid-19 que foi entregue no ato da vacinação com a 1ª dose do imunizante.





SERVIÇOS





Em caso de dúvidas, a população pode mandar mensagem de Whatsapp (ligações não serão atendidas) para 67 9 9324-0361 ou ligar na Central de Imunização Municipal pelo 67 9 9298-1372.





ASSECOM