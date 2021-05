RIBAS DO RIO PARDO| Hospital Municipal 19 de Março ganha doação de dois leitos de Semi UTI das empresas Suzano e JBS

A ajuda humanitária dessas empresas auxiliará os profissionais de saúde no combate à crise sanitária da Covid-19

Com intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Hospital Municipal 19 de Março recebeu nesta quarta-feira (19), doação das empresas Suzano e JBS para integrar dois leitos de terapia semi-intensiva para estabilização do paciente.





Foram quatro bombas de infusão, dois ventiladores pulmonares, duas camas hospitalares elétricas doadas pela Suzano, e dois monitores multiparâmetros modelo STAR 8000, doados pela JBS. A ajuda humanitária dessas empresas auxiliará aos profissionais de saúde no combate à crise sanitária da Covid-19. Também foram entregues pela SES equipamentos de proteção individual como máscaras, toucas descartáveis, luvas de látex, álcool em gel, óculos, sapatilhas e protetores faciais.





Na entrega estiveram presentes o Prefeito João Alfredo, o representante da Suzano, representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde e os vereadores Rose Pereira, Anderson Arry, Pastor Isac, Paulo da Pax e Cascãozinho. O Prefeito pontuou que a doação “tem um valor significativo não pelo valor em si, mas por salvar vidas, essa é a nossa grande preocupação”.





O médico Dr. Antônio Lastória, Diretor de Assistência da Secretaria de Saúde do Estado, aponta que a doação inicialmente desses dois leitos de estabilização “beneficia diretamente a população de Ribas do Rio Pardo com o primeiro atendimento e alivia também Campo Grande”.





Antônio fala sobre o suporte do Município do início da pandemia em atender os pacientes e agora do atual momento. “O paciente sintomático era encaminhado direto para Campo Grande e hoje já tem condições de ficar aqui, talvez, não precisar ir para lá ou se for, em uma condição melhor. Isso está sendo feito com todos os HPP (Hospitais de Pequeno Porte), o Estado está dando todo o tipo de apoio, na questão de oxigênio, de medicações para manter o paciente na sua cidade de origem.”





O apoio das empresas privadas está sendo feita pelo Estado “o momento da pandemia aqueceu um pouco essa aproximação os dois com o mesmo intuito, tanto a Secretaria de Estado, quanto a Suzano e a própria Prefeitura, então, houve uma conversa muito linear que está resultando nesses investimentos”, completa o médico.





O Diretor do Hospital, Cleiton Bueno, explica que os leitos de semi UTI ajudarão muito os pacientes, pois agora poderá estabilizar e dar mais conforto na unidade durante o tempo de espera, caso precise utilizar a vaga zero, garantido que o paciente chegue bem a Campo Grande, nos hospitais de destino.





Cleiton apontou também o alerta recebido da terceira onda da doença no Estado. “Os dois leitos semi-intensivos vão nos preparar, caso ocorra”.





