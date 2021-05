TRÊS LAGOAS| Governo de MS e Prefeitura abrirão mais 10 leitos de UTI no Hospital Auxiliadora exclusivos para Covid-19

Com investimento total de R$ 2.277.020,50, Três Lagoas receberá mais 10 leitos de UTI exclusivos para atender pacientes com Coronavírus. O custeio desses novos leitos será feito pela Prefeitura de TL e Governo do Estado de MS, onde cada ente fica responsável por 50% do investimento.





Em ofício enviado pela Prefeitura de Três Lagoas ao secretário de Saúde do Estado de MS, Geraldo Resende, a secretária municipal Elaine Fúrio e o prefeito Angelo Guerreiro ressaltaram que os 10 leitos se fazem necessários pela atual ocupação da UTI do Hospital Auxiliadora que, nesta quinta-feira (27), estava em quase 100%.





Parte do recurso é no valor de R$ 837.020,50 que será pago em parcela única, para adequação de ambiência e equipamento, na qual o Estado irá desembolsar R$ 418.510,25 e o Município a outra metade de mesmo valor repassados na assinatura do termo aditivo que será instituído.





Já o recurso referente à diária de cada leito aberto será de R$ 1.600,00 até a habilitação pelo Ministério da Saúde. Esse, também será pago com divisão de 50% para o Estado de MS e 50% para a Prefeitura de TL, totalizando, assim, por 90 dias, R$ 1.440 milhão.





No mesmo ofício, a Administração Municipal informa que a operacionalização destes leitos será por um período de 90 dias, com início de funcionamento previsto para 20 dias após o pagamento da primeira parcela.





Vale destacar que esses leitos serão exclusivos para pacientes que necessitarem de leitos de UTI Covid-19 e que serão ofertados para a região de saúde na qual o Município de Três Lagoas é referência.





ASSECOM