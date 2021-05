Senador Nelsinho Trad conquista R$ 10,7 milhões para Educação

Os últimos recursos foram liberados nesta semana para ônibus escolares acessíveis aos municípios de Eldorado e Nova Andradina

senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conquistou, nesses últimos dois anos, R$ 10,7 milhões para Educação de 18 municípios de Mato Grosso do Sul, Universidades Federal de Mato Grosso do Sul, da Grande Dourados e da Universidade Estadual de MS. Desses valores, R$ 445 mil foram liberados na última semana pelo Fundo Nacional de Educação (FNDE) ao município de Nova Andradina para aquisição de dois ônibus acessíveis para o transporte de estudantes. Outros R$ 222.900,00 para o ônibus escolar em Eldorado.





Segundo o prefeito de Nova Andradina, José Gilberto Garcia, os dois ônibus farão a diferença para educação no município. “Eu fiz questão de vir em Brasília com os vereadores agradecer ao senador Nelsinho Trad pela parceria com Nova Andradina”, enfatizou.





De acordo com a liberação de recursos do FNDE, mais de R$ 1,3 milhão de reais foram destinados para Ponta Porã, R$ 50,9 mil para Laguna Carapã, R$ 484 mil para Costa Rica, R$ 422 mil para Anastácio; Nova Alvorada do Sul recebeu R$ 102 mil; Caarapó R$ 588 mil; Dois Irmãos do Buriti R$ 51.842,00, Amambai R$ 319 mil, Taquarussu R$ 228 mil e São Gabriel do Oeste R$ 52 mil.





O município de Jardim foi contemplado pelo FNDE com R$ 95 mil; Iguatemi R$ 375.822,00 mil; Japorã R$ 183 mil; Porto Murtinho R$ R$ 174.428,70 e Campo Grande R$ 2,5 milhões.





O Ministério da Educação (MEC) destinou R$ 600 mil para UEMS em Dourados, R$ 577 mil para Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e para UFMS R$ 1,5 milhão.





ASSECOM