TRÊS LAGOAS| Assistência Social dá início à Campanha do Agasalho 2021 no Município

O prefeito Angelo Guerreiro e a secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, deram início à Campanha do Agasalho 2021, em Três Lagoas. O lançamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a presença dos servidores da pasta e coordenadores dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) do Município.





Devido aos protocolos de biossegurança em razão da pandemia, neste ano não haverá distribuição coletiva. A partir de segunda-feira (17), as famílias em situação de vulnerabilidade poderão retirar os cobertores da Campanha no CRAS mais próximo de suas casas.





A secretária Vera Helena considerou que o momento é de acolher e dar atenção, “pois o agravo da situação financeira de muitas famílias por conta da COVID-19 trouxe um aumento de atendimentos e cadastros nas nossas unidades. Temos o mapeamento dessas famílias e vamos atender diante de cada necessidade”, ponderou.





Por sua vez, Guerreiro enfatizou que a realização de campanhas como esta é resultado de parcerias e trabalhos em conjunto. “Com o empenho dos nossos servidores da assistência social, o olhar humanizado da gestão e o apoio do Legislativo, nós conseguimos impulsionar a Campanha do Agasalho ano a ano, ajudando as famílias carentes da Cidade, assim como a população em situação de rua. Acolher e aquecer a quem precisa é a meta”, concluiu.





A campanha vai até o mês de julho e, além das famílias, as equipes de proteção básica social também distribuirão para as pessoas em situação de rua. Além do material arrecadado, a SMAS vai receber lotes de cobertores do Governo do Estado para reforçar a ação.