Tempo firme, temperaturas em elevação e queda na umidade do ar serão marcas da semana em MS

A semana começa sem grandes mudanças de tempo que deve seguir firme em todo Estado. Uma massa de ar seco favorece o predomínio de sol e queda na qualidade do ar. As temperaturas também se mantêm em elevação, podendo ter um novo refresco mais para o final da semana.





O tempo começa a mudar no Sul do Brasil na quinta-feira trazendo condição para chuva em Mato Grosso do Sul a partir de sexta-feira e final de semana.





Antes disso, os níveis de umidade relativa do ar caem bastante à tarde, podendo atingir níveis críticos. Além dos cuidados com idosos e crianças, é necessário manter atenção para os possíveis focos de queimadas tanto em área rural quanto urbana.





Para esta segunda-feira (17) as condições para Mato Grosso do Sul serão de predomínio de sol e tempo claro com poucas nuvens. Não há expectativa de chuva.





A umidade relativa do ar pode variar entre 80% a 20% no Estado, e as temperaturas podem registrar mínima de 15°C e máxima de 36°C.





Na capital o sol brilha forte entre poucas nuvens ao longo de todo o dia, e as temperaturas variam entre 18°C a 30°C.





Por: Mireli Obando, Subcom (com informações Inmet e Somar Meteorologia)