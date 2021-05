HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (17)

Áries - 21/03 a 20/04

Dê um passo maior na carreira. A semana começará com proposta financeira e será positiva para mudanças e aumento de poder. Você poderá assumir papel profissional diferente, ou iniciar um empreendimento ambicioso. Receba apoio de amizades, esclareça dúvidas e firme acordos comerciais. Vênus e Mercúrio facilitarão o diálogo com o par. Esquente o clima no amor!





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite os últimos dias da passagem do Sol por seu signo para concretizar projetos, decidir rumos e iniciar novo ciclo de vida. A semana trará boas notícias na área financeira e consolidação da carreira. Se estiver em busca de trabalho, espere por resposta positiva. Você poderá firmar um contrato de longa duração e garantir estabilidade. Agilize comunicações e contatos. Novas amizades à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Encerre um longo ciclo e comece outro nesta semana. Com a entrada do Sol em seu signo, caminhos e projeto de vida ficarão iluminados. Conte também com mais vitalidade e poder pessoal. Portas abertas na carreira. Espere por oportunidades de crescimento profissional e financeiro. Evite julgamentos rígidos. Antigas crenças e filosofias poderão mudar repentinamente. Sucesso pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde vínculos de amizade e fortaleça a posição na equipe A semana trará mudanças significativas na maneira de se relacionar. Transforme antigos padrões e deixe o passado para trás. Fase de crescimento interior, de ligação com a espiritualidade e de conquistas pessoais importantes. Encontre força, motivação e poder dentro de você e siga confiante na construção do futuro. Sucesso!





Leão - 22/07 a 22/08





Rompa barreiras nos relacionamentos e amplie a presença nas redes. A semana trará investimentos no seu futuro e sucesso na carreira. Coloque a conversa em dia com amizades e firme relações. Fase positiva para aumentar participação social, ações solidárias e fazer diferença no mundo. Mudanças virão para melhor! Assuma novos desafios com serenidade e senso de missão. Novos rumos!





Virgem - 23/08 a 22/09





A semana trará poder, prestígio e visibilidade na carreira. Abrace a missão e brilhe publicamente. Tensões com alguém da equipe ou amizade reforçarão desejos de mudanças. Assuma maior protagonismo num tema social relevante e exerça sua autoridade. Uma proposta de longe balançará as estruturas. Avalie possibilidades e determine metas profissionais mais altas. Amor em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Encontre soluções práticas e viabilize planos da vida familiar. A semana será positiva para acertar a documentação, criar estratégias no trabalho, planejar uma viagem e estabilizar os relacionamentos. Implante hábitos saudáveis e fortaleça a saúde. Você estará muito perto de alcançar suas metas e concretizar um empreendimento ambicioso. Expanda a atuação. Conquistas na carreira!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Resolva diferenças e aprofunde uma relação especial. A semana trará decisões da vida íntima e familiar. Supere inseguranças com posicionamentos claros e entendimento nos relacionamentos. Júpiter em harmonia com seu signo trará dose maior de autoconfiança e criatividade. Conquiste novos espaços, brilhe e movimente a vida numa nova direção. Mudanças serão positivas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Assuma mais poder no trabalho e reestruture a rotina. A semana trará sucesso dos empreendimentos e segurança nos relacionamentos. Decisões de moradia ou de assuntos de família cobrarão reflexões e bom planejamento. Avalie prazos, custos e riscos de um novo projeto. Planos do casamento ganharão força, discuta detalhes e firme bons acordos. Parcerias e associações serão positivas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Um imprevisto financeiro cobrará resposta rápida. A semana será positiva no trabalho. Espere por bons resultados e harmonia com parceiros. No amor, assuntos de família poderão gerar conflito. Temas delicados e diferenças cobrarão dose maior de paciência. Evite decisões radicais precipitadas. Aceitar restrições e buscar soluções alternativas serão os aprendizados desta fase.





Aquário - 21/01 a 19/02





Novos projetos terão andamento positivo nesta semana, que será agitada no trabalho e com aumento de demandas da família e da casa. Expectativas de crescimento financeiro se confirmarão. Conte com oportunidades atraentes e com sorte para movimentar negócios e aumentar os rendimentos. Rotina cansativa cobrará momentos de relaxamento profundo para restaurar suas energias. Amor estável.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aprenda com os erros e não se abale com pequenas disputas. Você estará com tudo para estabilizar a vida e construir bases fortes para o futuro. Semana positiva para se expor, conquistar novos espaços e atrair oportunidades. Conte com carisma, empatia e poder de persuasão nas reuniões de trabalho e negociações. Planos de expansão ganharão força, com Júpiter em seu signo. Vá com fé!





Por: ROSA DI MAULO