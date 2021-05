Temperaturas voltam a subir a partir desta sexta-feira em Mato Grosso do Sul

Depois de dois dias com temperaturas amenas, o calor e o tempo seco voltam a marcar presença já neste fim de semana em Mato Grosso do Sul. As condições serão de tempo firme, com sol entre nuvens e queda na qualidade do ar.





Nesta sexta-feira (14) em grande parte de Mato Grosso do Sul o céu fica nublado a parcialmente nublado. Alguns municípios da região sudoeste podem ter pancadas de chuva ao longo do dia.





A umidade do ar volta a ficar baixa, especialmente durante a tarde. A variação está estimada entre 90% a 30% ao longo desta sexta-feira.





O dia será marcado por uma grande amplitude térmica, com mínima de 15°C para a área norte do Estado, e a máxima pode chegar aos 35°C na mesma região. No sul do Estado as temperaturas continuam amenas por influência da frente fria que ainda atua no Sul do País, mas já iniciando uma pequena elevação a partir de hoje.





Campo Grande amanhece com muitas nuvens, e o Inmet indica possibilidade de pancadas de chuva fraca e isolada durante a tarde. As temperaturas variam entre 18°C a 28°C.





Por: Mireli Obando, Subcom