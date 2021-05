Queda de avião em plantação de milho matou produtor rural gaúcho e tripulante em MS

Os corpos já foram retirados do local e levados ao IML (Instituto Médico Legal), de Coxim

Valquírio Baseggio e Rubens Borgo são as vítimas que morreram devido a um acidente em uma região de milharal com difícil acesso entre São Gabriel do Oeste e Bandeirantes, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo informações, Valquírio, natural da cidade de Passo Fundo (RS) e Rubens, de Tapejara (RS), são tio e sobrinho.





O avião até então estava desaparecido na manhã desta quinta, após decolar de São Gabriel do Oeste com destino a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi encontrado após cair em um milharal entre São Gabriel do Oeste e Bandeirantes.





A aeronave matrícula PU-VVB, de pequeno porte, modelo RV-9, foi encontrada por equipe do Esquadrão Pelicano da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros de Coxim.





Os corpos já foram retirados do local e levados ao IML (Instituto Médico Legal), de Coxim. A aeronave irá passar por perícia e será removida nesta sexta-feira (14).





Ainda de acordo com informações, o voo é realizado em quatro horas e a aeronave tinha autonomia para cinco horas. Por não chegar ao destino, foi acionado o Salvaero (Serviço de Busca e Salvamento) da FAB (Força Aérea Brasileira). Valquírio e Rubens foram encontrados mortos no momento em que as equipes de salvamento, chegaram ao local.





O piloto Valquírio Bassegio, popular “Mané”, era muito conhecido na região, como produtor rural em Coxilha (RS) e Mato Grosso do Sul, publicou o site gaúcho, O Nacional. Bassegio também era presidente do Clube de Tiro e Caça de Passo Fundo, além de destacado colecionador de veículos antigos.





Equipe da Dracco (Departamento de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado), comandada pela delegada Ana Cláudia Medina também foram ao local.





Fonte: Midiamax

Por: Diego Alves