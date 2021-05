Tatá Werneck desmente morte de Paulo Gustavo: 'Parem de ganhar like'

A atriz e humorista criticou a propagação de notícias falsas usando o nome do ator

© Reprodução / TV Globo

Na tarde desta terça-feira (4), as redes sociais foram tomadas com notícias sobre a morte do ator Paulo Gustavo, que está na UTI de um hospital do Rio de Janeiro com covid-19. No entanto, a informação foi desmentida pela atriz e humorista Tatá Werneck.





A Record TV exibiu ao vivo que a família do ator teria sido chamada ao hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde mostrou a mãe do artista chorando.





Em seguida, alguns sites de notícias passaram a confirmar a morte do artista e a informação viralizou nas redes sociais.





A atriz e humorista Tatá Werneck decidiu esclarecer a situação e criticou a propagação de mentiras usando o nome de Paulo Gustavo: "A situação do Paulo é mto grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele. Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz!", publicou no Twitter.





O hospital ainda não divulgou o boletim médico do dia para informar o estado de saúde do ator.





Vale lembrar que na noite de domingo (2), a equipe médica que atende o artista informou que ele teve uma piora em seu quadro clínico após ele sofrer uma embolia, devido à uma fístula bronquíolo-venosa - abertura entre os pulmões e as veias.





