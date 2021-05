Senadora Soraya Thronicke participa da CPI da Covid no Senado Federal e diz que o momento exige sabedoria

Ao retornar nesta terça-feira (04/05) ao Senado Federal, após se recuperar de Covid-19, a senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) participou, presencialmente, do primeiro dia de oitivas da CPI da Covid, que ouviu o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. "É um momento que o Poder Público deve atuar com sabedoria. A vacinação e condições dignas de tratamento continuam sendo as prioridades", avaliou.





A parlamentar sul-mato-grossense lembrou que o novo coronavírus é uma loteria e ter sido infectada foi muito importante para que compreendesse um pouco sobre como essa doença age no organismo humano. "Não há um padrão. Agradeço a Deus e peço que oriente com sabedoria todo o poder público neste momento", reforçou.





Além de ouvir o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a CPI da Covid também fará uma oitiva com o ex-ministro Nelson Teich, que ficou menos de um mês no cargo após o antecessor. Escalado para depor nesta quarta-feira (05/05), o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comunicou a membros da Comissão Parlamentar de Inquérito que não deve comparecer presencialmente ao seu depoimento.





De acordo com o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), o general alegou que teve contato com pessoas com suspeita de Covid-19 e, por isso, não poderá comparecer ao Senado.





ASSECOM