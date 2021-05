Solicitada pelo deputado Zé Teixeira, obras em rodovia de Maracaju avançam mais uma etapa

deputado Zé Teixeira (DEM)

Atendendo ao pedido do deputado Zé Teixeira (DEM), o Governo do Estado publicou no Diário Oficial 10.505 de 13 de maio, o Aviso de Lançamento de Licitação para implantação e pavimentação asfáltica da MS-162, inclusive obras de artes especiais, trecho entroncamento BR-267, MS-270 (placa do Abadio), subtrecho: estaca 0+00 - estaca 1540+0,00 (lote 1), com extensão de 30,80 km, em Maracaju.





Desde 2018, o deputado atua para viabilizar obras de pavimentação asfáltica na MS-162, no trecho determinado entre o município de Maracaju e a Placa do Abadio, em Itaporã.





Segundo o parlamentar, o atendimento é fundamental pois, diminuirá de sobreameneira o tempo de viagem e a necessária e constante manutenção do segmento em questão.





Por Gustavo Nunes