Com presença do prefeito, vereador Ronilço Guerreiro apresenta Corredor Cultural e Gastronômico para comunidade Tia Eva

©DIVULGAÇÃO

Na noite de hoje (20), a partir das 19h, o vereador Ronilço Guerreiro vai apresentar para comunidade detalhes do projeto Corredor Cultural e Gastronômico de Tia Eva. O evento, que faz parte da programação da 102ª Festa de São Benedito da Comunidade Quilombola Eva Maria de Jesus “Tia Eva”, contará com a presença de autoridades, como o prefeito Marquinhos Trad.





“Estou muito feliz, emocionado e motivado com este momento, pois sou morador da região e frequento essa festa desde jovem. Desta vez venho para trazer melhorias, apresentar o projeto que construímos com a comunidade e que ganhou o apoio de toda Campo Grande. Tenho certeza que em breve teremos esse corredor funcionando e trazendo desenvolvimento para a comunidade”, comentou Guerreiro.





O projeto, que está sendo construído pela comunidade em conjunto com o poder público por intermédio de Guerreiro, custará cerca de R$ 3,6 milhões e tem o intuito de ser um ponto de valorização histórica e cultural da comunidade, criar espaços de lazer para o incentivo do comércio local, encontros culturais e eventos, incentivar a produção local por meio de feira fixa para venda de artesanatos, alimentos e demais produtos desenvolvidos pela comunidade, além de criar um espaço turístico onde a própria comunidade transmita suas tradições e costumes.





Para chegar neste momento, Guerreiro tem contado com apoio do executivo municipal na elaboração do projeto e também na criação de ações para que possa ser um sucesso. “Estou buscando formas desse projeto sair do papel, mas depende muito da comunidade. Entregaremos para eles uma série de cursos e vamos deixá-los prontos para tornar esse espaço referência turística e cultural de nossa cidade”, disse.





Além de Guerreiro e do prefeito, estarão no evento representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (SEDESC) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECTUR), da Universidade Católica Dom Bosco, entre outros.





Atendimento





Durante esse período crítico da pandemia, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu restringir o acesso do público na Casa de Leis. Com isso os vereadores não poderão realizar atendimentos nos gabinetes, entretanto Ronilço Guerreiro tem mantido uma rotina de atendimentos via seus canais digitais, entre eles o Gabinete Virtual e Gabinete de Rua.





No site www.souguerreiro.com tem o link para o Gabinete Virtual e no local a população pode relatar problemas nos bairros e buscar melhorias para a comunidade. Todo conteúdo é acompanhado diretamente pelo vereador que encaminha os pedidos para os órgãos responsáveis. Outro canal é o Gabinete de Rua que funciona pelo WhatsApp 99909-0019.





ASSECOM