Senadora Soraya Thronicke indica R$ 400 mil para custeio do Hospital de Câncer da Capital

senadora Soraya Thronicke (PSL/MS)

A senadora Soraya Thronicke (PSL/MS) indicou, com emenda ao Orçamento Geral da União deste ano, R$ 400 mil para o custeio do Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão, que, mesmo com a pandemia de covid-19, precisa manter os atendimentos dos pacientes com a doença. “Como o hospital é uma entidade filantrópica, beneficente e sem fins lucrativos mantida pela Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul (FCPMS), sei das dificuldades e da necessidade e importância para a população em se manter a continuidade dessa prestação de serviço de qualidade aos pacientes”, declarou.





Soraya Thronicke reforça que o Hospital de Câncer é especializado em oncologia no Mato Grosso do Sul, tendo médicos e profissionais de enfermagem de alta qualidade que atendem 98% de pacientes oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde). “A unidade de saúde disponibiliza para a população do Estado consultas, exames, cirurgias, medicações, quimioterapias e radioterapias e, nesse sentido, precisa de todos os nossos esforços para continuar atendendo. Por isso, procuro, desde 2019, quando assumi o meu mandato, destinar recursos para as instituições que oferecem tratamento contra o câncer”, pontuou.

Segundo o presidente do Hospital de Câncer de Campo Grande, Amilcar Silva Júnior, estão sendo concluídos sete andares da unidade e os R$ 400 mil serão utilizados para a compra de equipamentos hospitalares para preparar essas novas alas. “Nós só temos a agradecer à senadora Soraya por esse olhar especial que ela tem com a nossa instituição. Com o recurso, vamos equipar esses sete andares, criando mais 180 novos leitos”, informou, completando que o 6º e o 7º andares do hospital serão destinados para a pediatria. “Nos dois últimos andares, vamos atender apenas crianças com câncer”, reforçou.





Atualmente, o Hospital de Câncer de Campo Grande tem 59 leitos, distribuídos entre enfermarias clínica e cirúrgica, UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), pronto atendimento e day clinic – quando são realizados procedimentos e cirurgias de pequeno e médio porte com alta no mesmo dia. Além disso, a unidade conta com 16 consultórios amplos, modernos e climatizados, centro cirúrgico, central de materiais esterilizados, área de exames laboratoriais e de imagens, farmácia, áreas de quimioterapias e radioterapias e demais dependências.





ASSECOM