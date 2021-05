Mulher se joga do próprio carro para não ser estuprada por "amigos"

Vítima foi de carro até um bar, onde encontrou com cinco amigos; Veículo foi levado pelos autores

Viatura em frente a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã ©Reprodução/ Google Maps

Após bebedeira, uma mulher de 20 anos se jogou do próprio carro para não ser estuprada por "amigos" de bar. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (10), em Ponta Porã 323 quilômetros de Campo Grande.





Conforme informações do boletim de ocorrência, ela foi com seu carro Corolla para um bar, onde encontrou cinco amigos. No local, eles passaram a ingerir bebidas alcoólica.





Tempo depois, ela resolveu ir embora e foi até o carro. Em seguida, abriu a porta e entrou no banco traseiro do veículo. Além dela, outros dois amigos, que não tiveram nomes e idades divulgados, entraram no carro.





Um deles sentou no banco do motorista e outro no passageiro, ao lado da vítima.





Eles saíram de carro do local e durante a viagem, a pessoa que estava ao lado da proprietária do veículo tentou beijá-la a força, dizendo que queria ter relações sexuais com ela.





Assustada e com medo de ser estuprada, a vítima abriu a porta do carro e se jogou do veículo, que estava em movimento. A queda causou lesões no cotovelo, braço e pé esquerdo.





Após a vítima ter se jogado, os dois fugiram levando o veículo e os objetos pessoais da proprietária que estavam no carro.





A Polícia Militar foi acionada e levou a vítima até a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou o boletim de ocorrência por importunação sexual. Segundo a polícia, a vítima estava sob efeito de álcool e foi levada para um hospital da cidade, onde foi atendida.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Alana Portela