Senador Nelsinho Trad integra a comitiva presidencial e prestigia entrega de títulos de terra para famílias assentadas em Terenos

Em respeito à população sul-mato-grossense e à luta pela Reforma Agrária, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e veio na comitiva presidencial prestigiar a cerimônia, na manhã desta sexta-feira, no assentamento Santa Mônica, em Terenos, de entrega de títulos de domínio de terra para 300 famílias assentadas beneficiadas em Mato Grosso do Sul. “Aprovo e apoio a reforma agrária no país”, destacou o senador.





Com a entrega desses títulos, segundo informações do governo federal, já são 3.926 documentos de titulação emitidos entre 2019 e 2021 em Mato Grosso do Sul. Só os títulos definitivos de posse, que são os títulos de domínio, somam 1.128. Essas famílias assentadas têm como base econômica a agricultura e a pecuária.





A comitiva presidencial desembarcou às 9h36 no Aeroporto da Base Aérea em Campo Grande. No local, foi recepcionada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa, que entregou uma placa de homenagem ao presidente Bolsonaro.





Em seguida, o grupo seguiu de helicóptero para o Assentamento Santa Mônica, onde ocorreu a solenidade com duração de quase duas horas. O presidente Bolsonaro destacou que desejava, desde o ano passado, vir a Mato Grosso do Sul, porque traz boas recordações do tempo em que serviu ao Exército em Nioaque.





No retorno do evento, ao desembarcar em Campo Grande, o senador Nelsinho Trad filmou, ao lado do presidente Bolsonaro, a tripulação que garantiu a volta segura da comitiva presidencial. “Terminando a missão de Terenos, estamos voltando para Brasília com o presidente Bolsonaro. Força, fé e coragem”, disse o senador Nelsinho Trad.