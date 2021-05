Bruno Covas piora e tem quadro irreversível, diz boletim

Covas está internado no Hospital Sírio-Libanês, onde faz tratamento contra um câncer na região do estômago, desde 2 de maio

O quadro de saúde do prefeito Bruno Covas (PSDB) piorou nesta sexta-feira (14) e é considerado irreversível, anunciou boletim médico. Covas vem "recebendo medicamentos analgésicos e sedativos", segundo o informe.





Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, onde faz tratamento contra um câncer na região do estômago, desde 2 de maio.





Antes, ele havia ficado internado por 12 dias em abril, quando exames constataram que os tumores originados no trato digestivo haviam se alastrado para o fígado e também para os ossos. O prefeito teve alta no dia 27 de abril, mas voltou a ser internado no começo deste mês.





Covas está em tratamento de um câncer que se originou na cárdia e depois afetou também o fígado. Ele iniciou o tratamento em 2019 e vinha evitando, desde então, afastar-se de suas funções na prefeitura, limitando suas licenças médicas.





Em 2 de maio, o prefeito decidiu se licenciar por 30 dias do comando da Prefeitura de São Paulo. Durante este período, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), chefia o Executivo.





