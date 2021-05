Senador Nelsinho Trad conquista mais R$ 1,8 milhão para Costa Rica

Recursos federais serão investidos em obras de saneamento básico; prefeitura fará aditivo e município terá 100% de esgotamento sanitário

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu a liberação de mais R$ 1,8 milhão de recursos federais da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para obras de saneamento básico para o município de Costa Rica. Nesses últimos dois anos e 4 meses, Costa Rica já recebeu quase R$ 10 milhões da União pelo empenho do senador Nelsinho Trad.





Em obras de ampliação do esgotamento sanitário, o município conquistou R$ 5,5 milhões. Os outros R$ 4 milhões foram liberados para saúde, educação, turismo e infraestrutura.





Mais de R$ 1,4 milhão para obras do Parque Ecológico em Costa Rica. Creches e escolas receberam R$ 420 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação (FNDE) e o Ministério da Saúde liberou R$ 300 mil para o combate à covid.





Já o Ministério de Desenvolvimento Regional, pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco), liberou R$ 1,9 milhão para obras de asfalto na região no Bairro Jatobá, que estão praticamente concluídas.





O prefeito de Costa Rica, Delegado Cléverson (PP), ficou satisfeito com a última liberação e informou que a prefeitura fará um aditivo para obter 100% de cobertura do esgotamento sanitário no município. “Estamos finalizando essa obra, uma das medições, faltava o pagamento dessa medição. Agora veio o recurso para a conclusão, estamos muito satisfeitos. Sem dúvida, há muito empenho do senador Nelsinho Trad em nos ajudar. Não é a primeira vez que trabalha por Costa Rica, quero deixar aqui o meu agradecimento”, disse o prefeito.





De acordo com o prefeito, Delegado Cléverson, a população de Costa Rica aguarda por outra conquista solicitada pelo senador Nelsinho Trad à Caixa Econômica Federal. “O senador conhece as nossas demandas e uma delas é uma agência da Caixa, já fez a solicitação e estamos no aguardo. Esse será mais um presente do senador Nelsinho Trad para Costa Rica”, enfatizou o prefeito.



