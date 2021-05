PARANAÍBA| Conselho Municipal de Meio Ambiente aprovou 4 projetos

Na manhã desta quarta-feira, 19, às 8h50, no Paço Municipal, o Conselho Municipal de Meio Ambiente realizou sua segunda reunião ordinária e deliberou sobre 4 projetos de proteção do meio ambiente.





O encontro contou com a participação do Secretário Municipal de Meio Ambiente, José Carlos Macedo Grande, que também é presidente do CMMA; dos servidores, Longuinho Alves de Oliveira e Jéssica Araújo, representantes do Poder Executivo no CMMA; do representante das Entidades Ligadas à Questões Ambientais, Paulo Sérgio Gomes; representante da Associação Comercial e Industrial de Paranaíba (ACIP), Daniela Rodrigues do Prado; e representante do Sindicato Rural, Nilo Alves Ferraz.





Os projetos foram analisados pelos conselheiros, que votaram e aprovaram pela implantação dos LEV’s (Locais de Entrega Voluntária), que consiste na compra das BIG Bags; projeto piloto que consiste na compra e distribuição das sacolas de ráfia para as residências de um bairro do município, com a ressalva que fosse implantado em um bairro menor, no caso Ipê I e II; implantação da coleta seletiva nos prédios públicos que consiste na compra de lixeiras, banner e estruturas metálicas; e compra de sacolas ecológicas em material PET (45 cm X 40 cm X 10 cm) para fomentar mercados do município.





Além da aprovação dos projetos, os conselheiros discutiram sobre a licitação de um triturador de galhos que está em andamento, o local e logística de sua implantação. O presidente informou aos presentes que a pretensão é coloca-lo nas futuras instalações do Viveiro Municipal.





Por: Luana Chaves