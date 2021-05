RIBAS DO RIO PARDO| 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚́𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐎𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢́𝐩𝐢𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐚𝐭𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨

𝘌𝘯𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘚𝘦𝘤̧𝘢̃𝘰 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢́𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘰 𝘊𝘰𝘳𝘱𝘰 𝘥𝘦 𝘣𝘰𝘮𝘣𝘦𝘪𝘳𝘰𝘴 𝘯𝘢̃𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘢́ 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘢𝘭𝘢𝘥𝘢 𝘯𝘰 𝘔𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪́𝘱𝘪𝘰 𝘩𝘢́ 𝘶𝘮𝘢 𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘤𝘦𝘪𝘳𝘪𝘻𝘢𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘢 𝘗𝘳𝘦𝘧𝘦𝘪𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤̧𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘮𝘪𝘯𝘩𝘢̃𝘰 𝘱𝘪𝘱𝘢

A prefeitura municipal atenta à estação da seca e as novas demandas da industrialização de Ribas do Rio Pardo, vem atuando para que o mais breve possível a população possa contar com os serviços do Corpo de Bombeiros.





Já no próximo dia 27 de maio acontece o processo licitatório para aquisição de mobiliários e materiais (cadeira, armário, roupeiro, computador, ar condicionado, refrigerador, sofá, TV, chuveiro, cama, colchão, lixeira, cortina, entre outros), que irão compor o prédio onde será instalada a Seção.





“Enquanto a Seção Comunitária do Corpo de bombeiros não está instalada no Município. Temos uma empresa terceirizada (TEC FAZ), que entre outros serviços, atende a Prefeitura com serviços de caminhão pipa, ela fica a disposição e quando acontece um incêndio é acionada a combater o foco”, comenta o Secretário de Obras Lucas Magrini.





Segundo a Secretaria de Obras, cada diária que a terceirizada presta ao Município tem um custo de R$1046,00. Paralelo a isso, a Prefeitura vem atuando na reforma de um caminhão pipa, que está em fase final, e tão logo atenderá as demandas da Secretaria, gerando uma economia considerável aos cofres públicos.





O Secretário salienta a importância do cuidado com as queimadas, principalmente porque estamos no período da estação das secas, e a legislação pode punir como crime ambiental.





ASSECOM