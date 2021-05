RIBAS DO RIO PARDO| Secretaria de Assistência Social concluiu ontem o curso do SENAR sobre os derivados do leite

O curso oferecido pelo CRAS e CREAS busca auxiliar famílias no desenvolvimento de renda

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), ofereceram, nos dias 17, 18 e 19, um curso sobre a fabricação artesanal de derivados do leite, que tem como objetivo ensinar a produção de alimentos a partir de derivados do leite, buscando alcançar pessoas que precisam ter uma renda ou complementar à renda familiar.





Manoel Pedro da Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais afirma "hoje aqui no CRAS temos essa grande oportunidade de estar acontecendo o curso do SENAR, que é os derivados do leite. Nós estamos aqui trabalhando os derivados do leite. É onde vão aprender a fazer queijo, trabalhar com o leite. E as pessoas, as mulheres que estão aqui como alunas vão aprender a fazer tendo uma renda extra na família".





Dentre as produções, o curso abrange a produção de queijos, queijo massa filada, ricota, requeijão, iogurte, produtos de soro e doce de leite. E o conteúdo programático apresenta desde as novas exigências do mercado de trabalho até sobre o leite, suas características, processamento de alimentos, cuidados e tratamentos do mesmo.





O curso com carga horária de 24h fora oferecido por CRAS e CREAS, é ministrado pelo SENAR e tem parceria também com o a Secretaria de Assistência Social, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Prefeitura Municipal.





Solange Faey, empreendedora de pães e bolos da feira do município conta um pouco sobre sua experiência “pra mim o curso foi ótimo, pois como eu não tinha nem um conhecimento profissional foi muito bom aprender várias coisas, desde a manipulação de alimentos até o processo final né? Os segredinhos que têm nos derivados do leite até chegar no produto final”, e conclui dizendo que são produtos a mais que pode agregar e ampliar nas suas vendas. “Além dos biscoitos, eu tenho agora conhecimento nos derivados de leite”.





Os cursos oferecidos pela Assistência Social são destinados para os assistidos pela rede de atendimento, sendo pessoas de baixa renda, profissionais autônomos, desempregados, profissionais do lar, idosos. O CRAS entra em contato com os cidadãos que se encaixem nos requisitos, para que realizem a inscrição e compareçam nas datas pré-definidas.





Segundo a Educadora Social do CREAS, Mônica Soares "tivemos no início hoje o curso sobre os derivados do leite, que é um processo caseiro, e já temos pedidos de curso de informática, para profissionalizar nossos jovens. Capacitar para o mercado de trabalho. Inicial depois avançado. O CRAS também está pedindo, já está em análise, o curso de processamento de peixes, da mandioca e outros que estão em análise e estamos bastante confiantes que terá diversos cursos esse ano para capacitar nossos jovens e as pessoas do nosso município, para enfrentar a demanda que vem aí".





O curso foi realizado na sede do CRAS, por ser um espaço aberto e mais amplo e a turma foi reduzida de 12 para 07 pessoas seguindo todas as medidas de biossegurança como o uso de máscaras, higienização com álcool e distanciamento social.









ASSECOM