RIBAS DO RIO PARDO| Carreata de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes mobilizou rede de proteção do Munícipio

A carreata de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes mobilizou na manhã de ontem (18), a rede de proteção do munícipio. A carreta deu início às 08h com saída do Parque dos Ipês e com encerramento na sede da Prefeitura.





Participaram do evento, profissionais da Secretaria de Assistência Social, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Conselho Tutelar e Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA).





Após a carreata, o evento contou com a reinauguração da Sala Lilás na Delegacia de Polícia Civil, que busca realizar um atendimento humanitário para crianças, adolescentes, mulheres e vítimas de violência doméstica que precisarem realizar denúncias.





De acordo com a Secretária de Assistência Social, Guiomar Soares, “a Assistência está capacitando os técnicos para efetivar atendimentos com qualidade. Então hoje é um ato cívico. Em breve, após a capacitação divulgaremos sobre o atendimento”.





O Delegado, Bruno Santacatharina fala sobre a importância da reabertura da Sala Lilás “é essencial para um atendimento humanizado a mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e familiar. Então reafirmo, é uma excelente iniciativa, importantíssima para a nossa cidade”.





Para denúncias de Abuso de Crianças ou Adolescentes disque 100 (Denúncia no CREAS); CREAS (67) 3238-1819; Conselho Tutelar 24h, (67) 9189-0402 (Whatsapp) e fixo (67) 3238-1581; CRAS (67) 3238-1819 ou emergência na Polícia Militar 190 e Civil 181.





ASSECOM