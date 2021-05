RIBAS DO RIO PARDO| Funtrab faz entrega de veículo para a Casa do Trabalhador

O carro viabilizará um atendimento mais ágil pela Funtrab em Ribas do Rio Pardo

Na manhã desta terça-feira (04), o representante da Funtrab/MS, João Augusto de Castro Roque, esteve em Ribas do Rio Pardo para fazer a entrega de um veículo FIAT UNO para a Casa do Trabalhador de Ribas do Rio Pardo.





O Coordenador Administrativo da Funtrab em Ribas, Maurício Vargas, ao assumir o cargo se deparou com apenas uma motocicleta parada por falta de manutenção, o que dificultava o atendimento à crescente demanda de vagas advindas da industrialização do Município. Maurício, então, expôs a situação ao Executivo Municipal, que entrou em contato com o Presidente da Funtrab para juntos viabilizarem um acréscimo no convênio, em que o veículo modelo FIAT Uno Mile Fire, ficará cedido à Casa do Trabalhador de Ribas do Rio Pardo.





A entrega contou com a presença do prefeito Municipal, João Alfredo, que agradeceu o apoio e atenção recebida pelo Presidente da Funtrab, Marcos Henrique Derzi Wasilewski, em atender ao pedido e disponibilizar o veículo para uso no município.





O carro viabilizará um atendimento mais ágil pela Funtrab em Ribas do Rio Pardo.





João Augusto salienta a população rio-pardense que "vão surgir muitas oportunidades, é importante que os trabalhadores busquem qualificação para aproveitar essas oportunidades que estão chegando”.

ASSECOM