Prédio da Polícia Civil de Iguatemi pode ser denominado "Subtenente Elzio Farias"

Deputado Lidio Lopes é o autor do projeto que homenageia o subtenente Elzio Farias, dando seu nome ao prédio da Polícia Civil

deputado Lídio Lopes ©Luciana Nassar

O prédio da Polícia Civil do município de Iguatemi poderá receber o nome de Subtenente Elzio Farias. É o que estabelece o Projeto de Lei 118/2021 , de autoria do deputado Lidio Lopes (PATRI). A proposta foi apresentada pelo parlamentar na sessão ordinária desta terça-feira (4) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).





O parlamentar informou, na justificativa do projeto, que o subtenente Elzio Farias, nascido em 1938, serviu na 4º Companhia de Ponta Porã e 5º Companhia de Dourados, “recebendo inúmeras medalhas de honra ao mérito pela sua atuante disciplina e dedicação”. Em agosto de 1981, Elzio Farias foi “nomeado Delegado de Polícia em Iguatemi permanecendo no cargo até fevereiro de 1984, sendo exonerado a pedido e voltou a assumir o Comando de Destacamento da Polícia Militar em 1985. Por fim, foi para a reserva no dia 12 de maio de 1986”.





“Durante este longo período em que serviu a Polícia Militar, jamais teve uma falta no serviço ou qualquer advertência. Foi um servidor exemplar”, destaca o deputado Lidio Lopes.





O projeto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e, caso receba parecer favorável, continua tramitando na Casa de Leis.





Por: Osvaldo Júnior