RIBAS DO RIO PARDO| Assistência Social realiza entrega do primeiro lote de cestas básicas a famílias de baixa renda

A prefeitura inicia nesta terça-feira (25), através da Secretaria de Assistência Social, a entrega do primeiro lote das cestas básicas às famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social afetadas pela pandemia da Covid-19. Durante o período de entrega estarão suspensa o pré-cadastro e a avaliação técnica, que retornará segunda-feira (31).





Para facilitar o acesso dos beneficiários as entregas serão feitas por região, através de uma extensão provisória do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que estará presente das 7h30min às 10h30min e das 13h30min as 16h30min nos seguintes locais:





No dia 25/05 no Ceinf Crianceiras, para atender exclusivamente os moradores dos bairros Estoril, Jardim dos Estados e Lote Urbanizado.





No dia 26/05 no Ceinf Pingo de Gente, para atender exclusivamente os moradores dos bairros Cohab Velha, Santo André, Nossa Senhora da Conceição, Vila Nova, Santos Dumont, Vila Vitória.





No dia 27/05 no Centro Social, para atender exclusivamente os moradores dos bairros Boa Vista, Jardim Palmeiras, Vista Alegre, Nossa Senhora Aparecida e São João.





No dia 28/05 na sede do CRAS, para atender exclusivamente os moradores dos bairros São Sebastião, Centro, Centro velho, Jabour, Nova Esperança, São José e Zona rural.





Os beneficiários deverão estar portando documento oficial com foto e o NIS (Número de Inscrição Social) para a retirada da cesta, para confirmar que já passaram pela avaliação da equipe técnica do CRAS.





“A fome não espera. Nós temos o dever de atuar na promoção da assistência social. Estas cestas são parte importante nesse trabalho de auxílio às famílias afetadas com essa pandemia. Agradeço a toda nossa equipe de trabalho que vem atendendo as famílias e realizando as avaliações”, comenta a Secretária de Assistência Social e Vice-prefeita Guiomar Soares (PSOL).





Os interessados em receber a cesta deverão passar, obrigatoriamente, por avaliação da equipe técnica da Assistência Social após o dia (31), o que pode ser solicitado via telefone (67) 3238-2363.





Os beneficiários deverão se encaixar nos seguintes requisitos:





- Ser maior de 18 anos





- Comprovar residência no Município de Ribas do Rio Pardo





- Preferencialmente não ser titular de benefício previdenciário, assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda Federal, Estadual ou Municipal, ressalvado quando constatado por avaliação que o recebimento de tais benefícios não supre as necessidades mínimas do núcleo familiar que se mantém em condição de risco e de vulnerabilidade em decorrência da pandemia.





- Possuir renda familiar per capita que seja até de meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até dois salários mínimos.





Poderão receber as cestas básicas também os que exercem a condição de Microempreendedor Individual (MEI), e contribuintes individuais do Regime de Previdência Social (FRGPS).













ASSECOM