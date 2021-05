HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04

O dia trará desapegos e mudança nos padrões de consumo. Recorra à família ou amizade de longa data, se tiver um imprevisto financeiro. Valores afetivos contarão pontos nas escolhas e decisões. Conversas íntimas revelarão sentimentos e desejos. Amplie o diálogo e o entendimento no amor. Se estiver só, novo romance começará com conversas sensíveis e empatia. Comunicações abertas!





Touro - 21/04 a 20/05





A busca de estabilidade financeira continuará como tema principal. Reflita sobre o futuro, missão no mundo e plano de carreira. Você encontrará alternativas para vencer obstáculos e produzir melhores resultados. Amplie interações nas redes sociais e ganhe reputação. Ótimo momento para divulgar o trabalho e aprender novas linguagens. Trocas carinhosas, empatia e apoio de amizades.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Firme uma proposta de trabalho, ou negócio e ganhe tranquilidade. O dia trará conquista financeira e maior proximidade com a missão. Vários planetas em seu signo anunciam novo ciclo de vida, poder pessoal e brilho. Oportunidades de expansão profissional chegarão de maneira inesperada. Ligue as antenas e assuma uma missão relevante. Você estará mais perto dos sonhos. Sucesso!





Câncer - 21/06 a 21/07





Bom momento para se expor, exercer seus talentos e brilhar. O dia destacará seus encantos e poder. Criatividade, autoconfiança e entusiasmo com novos projetos manterão o astral em alta. Invista em você, cultive o amor próprio e fortaleça a identidade. Fase de fortalecer a segurança interior e alimentar a alma com sentimentos positivos. Mudanças na maneira de relacionar favorecerão o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Fortaleça seu núcleo, cuide da família, da casa, das necessidades pessoais e cultive a serenidade. O dia trará paz de espírito e sensação de proteção. Visualize os sonhos e as mudanças que deseja. Troca de confidências e o carinho da família esquentarão o coração e alimentarão a alma. O prazer estará na simplicidade. Valorize as pequenas coisas e as pessoas com quem realmente pode contar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Empatia e sensibilidade marcarão as interações de hoje. Deixe a vida fluir. Novos relacionamentos chegarão naturalmente e tocarão o coração. Histórias comoventes de superação inspirarão reflexões. O pensamento se voltará para o futuro e missão no mundo. Pense no seu legado. Caminhos de maior realização profissional e pessoal ficarão iluminados. Sucesso, prestígio e visibilidade na carreira!





Libra - 23/09 a 22/10





Decida investimentos, resolva assuntos financeiros e planeje o futuro. O dia trará cenário positivo, segurança nas relações e horizontes mais amplos. Passo maior no trabalho garantirá prestígio e projeção. Compartilhe conhecimentos e ganhe reputação e relevância. Hora de valorizar seus talentos e estabilizar a vida. Conexões com pessoas de fora despertarão sonhos com uma viagem.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Emoções à flor da pele, sincronicidades e clima mágico envolverão uma relação especial. Com Lua em seu signo, o amor falará mais alto e influenciará decisões de vida. Planeje mudanças e rumos. Resgates do passado também entrarão no menu do dia. Vá mais fundo no diálogo com a família e fortaleça as bases afetivas. Atividades criativas ganharão uma dose maior de inspiração.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Dia sujeito a distrações e devaneios. Solte a imaginação, siga a intuição e aumente a sintonia com a força interior. Um pouco de privacidade e de recolhimento farão bem ao espírito. Bom para penar nas mudanças que deseja e avaliar sonhos. Arrumar a bagunças e cuidar da energia da casa ajudará a organizar as emoções. Adie compromissos sociais, silencie a mente e dê espaço aos sentimentos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversas carregadas de emoção inspirarão mudanças no projeto de vida. Compartilhe sentimentos e sonhos com uma amizade especial. Clima acolhedor nas interações de hoje darão força e coragem para vencer desafios e concretizar projetos. Momento importante no trabalho cobrará decisões e entendimento com parceiros. Desfaça confusões com diálogo franco e ajuste planos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Perspectivas de crescimento profissional e financeiro animarão o clima. Fase positiva para lançar projetos e conquistar espaço no trabalho. Imprima sua marcar em tudo que fizer. O dia trará projeção e popularidade na carreira. Desenhe planos para o futuro a dois. Saturno retrógrado em seu signo cobrará escolhas realistas e limites claros. Divida melhor as responsabilidades e siga mais leve.







Peixes - 20/02 a 20/03





Resolva assuntos jurídicos e elimine pendências. Fase de realizar sonhos e expandir o projeto de vida. Fique de olho nas oportunidades de negócio e afaste fantasias negativas. A sorte caminhará ao seu lado, nesta fase de reconstrução e de novos investimentos. Diálogo franco desfará confusões e inseguranças no amor. Negocie acordos financeiros com a família ou firme uma transação imobiliária.





Por: ROSA DI MAULO