Revalida 2021 e 2ª etapa do Revalida 2020 abrem inscrições nesta segunda

Exames validam diplomas de medicina obtidos em universidades estrangeiras. Candidato pode se inscrever a partir das 18h, pelo site da prova.

As inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2021 serão abertas nesta segunda-feira, às 18h, pela internet , e terminarão em 11 de junho.





O exame faz parte do processo de revalidação de diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras. Dependendo do resultado na prova, o candidato passa a poder exercer a profissão no Brasil.





A aplicação da 1ª fase ocorrerá no dia 5 de setembro, em oito capitais brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Ao se inscrever, o interessado deve escolher onde deseja realizar o exame.





Confira as principais datas:

Inscrições: de 31/05 a 11/06 Pagamento da taxa de inscrição: 16/06 Envio dos diplomas: de 31/05 a 11/06 Resultado da análise dos diplomas: 18/06 Pedido de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 31/05 a 11/06 Aplicação da prova: 5/09 Divulgação dos gabaritos preliminares das provas escritas: 7/09 Divulgação dos gabaritos definitivos: 26/10 Resultados das provas objetivas e discursivas: 26/10 Pedidos de recursos: 26/10 a 1º/11 Resultado final: 19/11

2ª etapa do Revalida 2020





Também nesta segunda-feira, às 18h, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) abrirá as inscrições para a 2ª etapa do Revalida 2020.





O candidato deve escolher seu local de prova entre as seguintes opções: Belém (PA), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI), Uberlândia (MG) e Vitória (ES).





Segundo a retificação do edital publicada no Diário Oficial da União, a avaliação será aplicada em 10 e 11 de julho.





Veja o cronograma:

Aplicação: 10/07 e 11/07 Resultado preliminar do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP): 13/07 Recurso: 13/07 a 17/07 Resultados do recurso: 23/07 Divulgação do resultado preliminar da prova de habilidades clínicas: 16/08 Recurso: 17 a 21/08 Resultados do recurso: 13/09 Resultado final: 13/09 Indicação da universidade revalidadora: 14/09 a 19/09.